Në Hollywood nuk ka natë më të madhe se ajo e Oscarëve. Ceremonia e vitit 2026 zhvillohet sot, më 15 mars, në Dolby Theatre në Los Anxhelos, ku do të ndahen çmimet më prestigjioze të kinemasë për arritjet e vitit të fundit.
Në këtë edicion janë disa filma që dominojnë nominimet, mes tyre “Hamnet”, “One Battle After Another”, “Marty Supreme”, “Frankenstein” dhe “Sinners”. Aktorë si Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Paul Mescal, Jessie Buckley dhe Wunmi Mosaku janë gjithashtu mes kandidatëve për çmime individuale.
Një nga garat më të forta të mbrëmjes pritet të jetë ajo për aktorin më të mirë në rol protagonist. Timothée Chalamet ishte favorit në fillim të sezonit të çmimeve për rolin në “Marty Supreme”, pasi fitoi Golden Globe dhe Critics Choice Awards. Megjithatë, Michael B. Jordan nga filmi “Sinners” mbetet një rival i fortë pas fitores së tij të fundit në Actor Awards.
Ceremonia e këtij viti do të drejtohet sërish nga komediani Conan O’Brien, i cili rikthehet si prezantues për të dytin vit radhazi. Ai ka bërë shaka edhe me momentet e papritura që mund të ndodhin gjatë mbrëmjes, duke kujtuar incidentin e famshëm të vitit 2022 kur Will Smith goditi me shuplakë komedianin Chris Rock në skenë.
Ceremonia e Oscarëve transmetohet më 15 mars në orën 19:00 sipas orë s lindore në SHBA.
