Thursday, July 2, 2026
No Result
View All Result

Sonte luhet Spanjë-Austri, publikohen formacionet zyrtare

by A R
02/07/2026 20:37
Shperndaj ne FacebookShperndaj ne Twitter

Spanja, një nga favoritët për trofeun në këtë Botëror, ka përballë Austrinë si pengesë të radhës.

Kombëtarja iberike, që ka një histori të pasur në këtë turne, duhet të thyejë tabunë e dy kampionateve të fundit, ku është larguar menjëherë në fazën me eliminim direkt.

Për Austrinë, e rikthyer në finalet e Kupës së Botës pas 28 vitesh, ky është një duel i vështirë, edhe pse të vetmen përballje me Spanjën në finalet e këtij turneu e ka fituar 2-1 në vitin 1978.

Pak minuta para fillimit janë zbuluar edhe formacionet zyrtare.

FORMACIONET ZYRTARE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Result
View All Result

© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In