Opinonistja Balina Bodinaku javën e shkuar mungoi në ;’Big Brother VIP’ për shkak të gjendjes së saj shëndetësore. Ajo u zëvendësua nga gazetarja Sonila Meço.

Këtë të martë Balina ka zbuluar arsyen e mungesës së saj, me anë të një postimi në rrjete sociale. Balina ka treguar se ka kaluar koronavirusin.

“Gjate Covidit, per te gjithe ju qe me pyesni, nuk mora asgje. Ose te pakten asgje qe nuk marr cdo dite tjeter te vitit, si pjese te kujdesit te perditshem per veten ( nje nga hobet e mia)”, ka shkruar ajo.

Kujtojmë se Balina rikthehet sonte në spektakël.

/b.h