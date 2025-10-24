Gjykata Kushtetuese njoftoi për mbarimin e mandatit të Sonila Bejtjes, pak ditë pasi dha vendimin.
Tanimë presidenti Bajram Begaj ka hapur garën.
Njoftimi:
Vendimi përfundimtar do të publikohet në faqen zyrtare të Gjykatës, si dhe do u dërgohet palëve në proces, i arsyetuar brenda afateve ligjore të parashikuara nga ligji nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nga Rregullorja për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese
1. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Nr. 1/1 (P) 2025 i Regjistrit Themeltar, datë 30.01.2025
Deklarimi i mbarimit të mandatit të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese. 24.10.2025 -Deklarimin e mbarimit të mandatit të gjyqtares së Gjykatës Kushtetuese, zonjës Sonila Bejtja, në datën 25.04.2025.
-Njoftimin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë si organi i emërtesës.
-Njoftimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.
Leave a Reply