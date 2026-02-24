78.3% e shqiptarëve mendojnë se vizita e Ramës në Bordin e Paqes në SHBA, me ftesë të Trump rrëzoi teorinë “Ramaduro”, të ngritur nga opozita.
Në Sondazhin ‘Zëri i Shqiptarëve’, në ABC News një shumicë e vogël, prej 12.7 % mendojnë të kundërtën, ndërsa 9 % thonë se janë të dyzuar ndërsa pyeten “A e rrëzoi vizita e Ramës tek Trump teorinë “Ramaduro”?
Kampioni i sondazhit për këtë të hënë janë 1153 banorë të rritur të vendit. Linku i pyetësorit u shpërnda me SMS të rastësishme në mënyrë proporcionale në qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë. Pyetësori u plotësua elektronikisht në mënyrë krejt anonime nga të anketuarit.
Kampioni u ripeshua statistikisht për t’i përfaqësuar sa më mirë 1.9 milionë banorët e rritur të Shqipërisë nga pikëpamja gjeografike, demografike, arsimore, dhe politike, ndërsa maksimumi i marzhit të gabimit statistikor: +/- 2.8%
