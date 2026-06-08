Nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin sot, Partia Socialiste del sërish forcë e parë politike në vend.
Në sondazhin “Zëri i Shqiptarëve” në ABC News, 47.8 përqind do të votonin PS, e cila pëson një ulje të lehtë krahasuar me sondazhin e një jave më parë, ku kishte 48.3 përqind.
Rënie ka edhe PD, ku nga 23.7 përqind, shkon në 22.8 përqind.
29.4 përqind deklarojnë se nuk do të votonin për asnjë nga partitë e mëdha.
KAMPIONI: 1475 banorë të rritur të Shqipërisë.
Linku i pyetësorit u shpërnda me SMS të rastësishme në mënyrë proporcionale në qytetet dhe fshatrat e vendit. Pyetësori u plotësua elektronikisht në mënyrë krejt anonime nga të anketuarit.
Kampioni u kolaudua statistikisht për t’i përfaqësuar sa më mirë 1.9 milionë banorët e rritur të Shqipërisë nga pikëpamja gjeografike, demografike, arsimore, dhe politike.
Marzhi i gabimit statistikor për kampionin e plotë: +/- 2.5%.
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