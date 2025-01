Anketa Kombëtare e Institutit Ndërkombëtar Republikan pohoi se SPAK rezulton se institucioni më i besueshëm në Shqipëri (76%).

Më pas renditen policia, ushtria dhe institucionet fetare, ndërsa institucionet më pak të besueshme janë Kuvendi dhe partitë politike.

Sa i takon mbështetjes së politikanëve, në sondazh del në pah diferencat e madhe ndërmjet kryeministrit Edi Rama (36%), përballë kryetarit të PD-së Sali Berisha (15 për qind).

Analisti Frrok Çupi i ftuar në “Real Story” komentoi këto gjetje, ndërsa tha se rënia pikiatë e simpatisë për Sali Berishën nuk është nja lajm surprizë, pasi qytetarët e dinë tashmë rolin dhe bëmat e tij.

Ai pohoi se Sali Berisha e konsideron elektoratin si ‘budalla’, por në fakt shprehja e mospëlqimit ndaj figurës së tij është e bazuar në vlerësim të drejtë të situatës.

“Republikanët nuk do mund të përgojohen si një faktor që nuk besohet, madje është shumë i besueshëm. Ajo që ka konstatuar Instituti Republikan, për mua nuk është asgjë e çuditshme, asgjë surprizë, në radhë të parë është një përgjigje elektorate e elektoratit. Pse them inteligjent, për shkak se gjithë kohës, që të paktën që nga viti 2021, kur u shpall non grata ai e ka parë elektoratin s’di budalla dhe si pa kujtesë”, tha Çupi.

Sa i takon vlerësimit të SPAK, Çupi tha se drejtësia nuk do kishte këtë mbështetje nëse Sali Berisha nuk do ishte ky që është.

“Altin Dumani dhe drejtësia nuk do i kishte këtë bum shumë të madh të simpatisë, nëse nuk do ishte Berisha ky që është. Sa kohë që kemi një faktor të madh, ka fatkeqësia të mëdha të shkaktuara nga partia e Berishës. Konkurrenca me peshoren tjetër të drejtësisë dhe peshorja me kujtesën popullore e ka fundosur Berishën dhe kjo është shumë pak në raport me atë që do të ndodh nesër. Ky rezultat do thellohet do të thellohet dhe mund të kemi një qeverisje me 2/3 e votave për partinë maxhoritare”, tha ai/ ABCNews