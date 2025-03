Sondazhi i “Piepolit” në bashkëpunim me Report Tv, nxjerr Partinë Socialiste fituese në zgjedhjet e 11 majit. Sipas të dhënave të sondazhit, PS projektohet të marrë nga 46.5% deri në 50.5% të votave, duke ruajtur thuajse të njëjtin nivel me rezultatin e vitit 2021 (48.7%). Ky projeksion mbetet i pandryshuar në krahasim me dy javë më parë, ku ishte po ky rezultat

Edhe Koalicioni PD – Aleanca për Shqipërinë Madhështore nuk ka ndryshim në projeksion në krahasim me dy javë më parë. Koalicioni renditet i dyti, me një kuotë që varion nga 35% deri në 39%, pak më poshtë krahasuar me rezultatin e arritur në vitin 2021 (39.4%). Ndarja dhe fragmentarizimi i opozitës duket se ka një ndikim të qartë në performancën e saj në sondazhe.

Koalicioni “Nisma Shqipëria Bëhet”, e Adriatik Lapajt dhe Endri Shabanit renditet i treti, me një mbështetje që varion nga 7-9 %, me një rritje fare të lehtë në krahasim me rezultatin e 13 marsit ku parashikohej 6.5% deri në 8.5%.

Një rritje të lehtë në krahasim me projeksionin e sondazhit të 13 marsit, ka dhe Partia Mundësia e Agron Shehajt. Alternativa e re në skenën politike, projektohet të marrë 2.5% deri në 4.4% të votave, ndërsa në sondazhin e 13 marsit ishte projektuar të marrë 2-4 %

Partia Social Demokrate e Tom Doshit pritet të marrë 0.5. – 2.5% një rënie e lehtë në krahasim me atë të 13 marsit, kur shifrat ishin mes 1% dhe 3%.

Të tjera parti të vogla si Lëvizja BASHKË, Koalicioni i Djathtas për Zhvillim dhe partia e Bashës “Koalicioni Euroatlantik”, luhaten në kufijtë 0.5% deri në 2.5%