Një sondazhi në nëntë vende perëndimore tregon se kënaqësia me demokracinë është nën 50% në tetë prej tyre, dhe shumica e qytetarëve, përveç Suedisë, janë të shqetësuar për të ardhmen e saj. Lajmet e rreme, mungesa e llogaridhënies politike, ekstremizmi dhe korrupsioni konsiderohen si kërcënimet kryesore për sistemin demokratik.
Sondazhi, i realizuar nga Ipsos me pothuajse 10 mijë të anketuar në Kroaci, Francë, Itali, Holandë, Poloni, Spanjë, Suedi, Britani dhe SHBA, zbuloi se vetëm në Suedi shumica e qytetarëve ndihen të kënaqur me demokracinë. Në gjashtë vende, më pak se një e treta e të anketuarve janë të kënaqur: 18% në Kroaci, 19% në Francë, 20% në SHBA, 26% në Britani, 27% në Spanjë dhe 29% në Itali. Në Holandë dhe Poloni opinionet ishin të ndara, ndërsa Suedia ishte vendi i vetëm ku 65% e qytetarëve ishin të kënaqur.
Gideon Skinner, drejtor i lartë për politikën britanike në Ipsos, tha: “Pavarësisht mbështetjes së fortë për idealet demokratike, publiku është i zhgënjyer me funksionimin praktik të demokracisë dhe i shqetësuar për të ardhmen e saj”.
Shumica e qytetarëve vlerësojnë se demokracia ka përkeqësuar gjatë pesë viteve të fundit. Situata është veçanërisht shqetësuese në Francë dhe Holandë, ku qeveritë u rrëzuan gjatë vitit; në Poloni, 42% e qytetarëve mendojnë se demokracia ka përmirësuar. Në Francë, 81%, dhe në Holandë, 76% besojnë se demokracia është përkeqësuar, ndërsa edhe në SHBA (61%), Spanjë dhe Britani (58%) është perceptimi i ngjashëm.
Duke shikuar përpara, shqetësimet për të ardhmen e demokracisë janë të larta: 86% në Francë, 80% në Spanjë, 75% në Britani dhe Poloni, 74% në Holandë, 73% në Kroaci, 69% në SHBA dhe 64% në Itali. Pak qytetarë mendojnë se qeveritë përfaqësojnë mirë interesat e tyre, megjithëse qeverisja lokale ka performuar më mirë.
Megjithatë, mbështetja për demokracinë mbetet e fortë në shumicën e vendeve. Shumica e qytetarëve thonë se demokracia është e domosdoshme për shoqërinë dhe duhet mbrojtur, përveç në Kroaci, ku qytetarët mendojnë se ajo duhet të sigurojë gjithashtu një cilësi të mirë të jetës.
Në lidhje me kërcënimet kryesore për demokracinë, disinformimi shihet si rreziku më i madh në Francë (56%), Britani (64%), Suedi (67%), Holandë (75%) dhe Poloni (76%), ndërsa korrupsioni konsiderohet më problematik në SHBA (63%) dhe në vendet jugore të Evropës – Spanjë (73%), Kroaci (80%) dhe Itali (47%, së bashku me pabarazinë ekonomike).
Si mënyra për të forcuar demokracinë, qytetarët sugjeruan kryesisht ligje më të forta anti-korrupsion dhe zbatimin e tyre, rregullim më të mirë të rrjeteve sociale, edukim qytetar më të avancuar dhe mbrojtjen e pavarësisë së gjyqësorit.
Megjithëse mbështetja për demokracinë është e fortë, ekziston një dëshirë po aq e madhe për ndryshim radikal. Një pjesë e madhe e qytetarëve mendojnë se sistemi është i manipuluar në favor të të pasurve dhe të fuqishmëve.
Mbështetja për ndryshim radikal arrin: 52% në Spanjë, 55% në Itali, 60% në Poloni dhe Britani, 66% në Francë dhe 69% në Kroaci. Megjithatë, qytetarët preferojnë udhëheqës që ndërtojnë konsensus dhe bashkëpunim politik.
