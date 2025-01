Nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin sot, Partia Socialiste do të siguronte në qarkun e Vlorës 8 mandate. Rama do të ruante të njëjtin rezultat prej 8 mandatesh në bastionin e tij, ku në vitin 2021 ishte i 8-ti në listën e deputetëve të Vlorës.

Sipas sondazhit të Report Tv realizuar në bashkëpunim me Eduard Zaloshnjën, Partia Demokratike do të tkurrej në qarkun e Vlorës me 2 mandate, nga 4 mandate që siguroi në vitin 2021. Surprizë janë partitë e reja që i marrin Sali Berishës 2 mandate.

Pra, në total nga 12 mandate që prodhon qarku i Vlorës, 8 mandate shkojnë për PS, 2 mandate për PD dhe 2 për partitë e reja. Ndërkohë, sa u takon votave, në total PS e Edi Ramës do merrte 50.2% të votave nga zgjedhësit brenda dhe jashtë Shqipërisë, 22% e votave për PD, 5.7% e votave për partitë e vjetra dhe 22.1% do të votëbesonin partitë e reja.

Sa i takon votës së diasporës, ajo do të ndahej kështu: 50.5% për PS, 21.4% për PD, 5.6% për partitë e vjetra dhe 22.5% për partitë e reja. Ndërsa vetëm vota e shqiptarëve brenda territorit do shkonte 50% për PS, 22.3% për PD, 5.8% për partitë e vjetra dhe 21.9% për partitë e reja.