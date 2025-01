Partia Socialiste do të merrte 6 mandate në qarkun e Korçës, nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin sot, ndërsa 4 mandate do të merrte PD e Sali Berishës. Sipas shifrave nga sondazhi i realizuar nga Report Tv në bashkëpunim me Eduard Zaloshnjën, në këtë qark, Po do merrte në total 49.2% të votave, PD 39.6%, partitë e vjetra 0.2%, ndërsa 11% partitë e reja.

Në këto zgjedhje, qarku i Korçës do të ketë 10 mandate dhe jo 11 si në zgjedhjet e 2021. Mandati që iu hoq Korçës, i ka shkuar Tiranës. Për rrjedhojë, PS ruan 6 mandate si në 2021, ndërsa PD mbetet me 4 mandate nga 5 që kishte në 2021.

Edhe në këtë qark, diaspora do të votëbesonte PS me 50.2% të votave, PD do i jepnin 38.8% të votave, 0.2% shkon për partitë e vjetra dhe 10.8% për partitë e reja.

Sa i takon votës së shqiptarëve brenda territorit do ndahej kështu: 48.7% për PS, 40% për PD, 0.2% për partitë e vjetra dhe 11.1% për partitë e reja.