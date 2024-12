Sondazhi i zhvilluar nga Report Tv dhe Eduard Zaloshnja për qarkun e Durrësit do shihte fitues Partinë Socialiste me një rezultat të thellë në pikë përqindje. PS do merrte 48.2% të votave, ndërsa PD 28.5%.

Partitë e vjetra të tjera 5% dhe partitë e reja 18.3%. sa i përket atyre zgjedhësve që do ishin të gatshëm të votonin sot dhe që jetojnë në Shqipëri, 47.8% do votonin PS-në, ndërsa PD-ja do votohej 29.1%, 5.6 % partitë e tjera të vjetra dhe 17.5% partitë e reja.

Zgjedhësit në emigracion do votonin 49% për PS-në dhe 27.3% për PD-në. 3.9% do votoheshin partitë e tjera të vjetra dhe 19.8% partitë e reja.

Në sondazhin e zhvilluar nga Report Tv dhe Eduard Zaloshnja lidhur me zgjedhësit në qarkun e Lezhës, mazhoranca e PS-së do kishte një avantazh të ndjeshëm nëse zgjedhjet do kryheshin sot. 44.6% e zgjedhësve sot do votonin PS-së, ndërsa 41.6% do votonin PD-në e Berishës. 1.1% do votoheshin partitë e vjetra të tjera dhe 12.8% partitë e reja.

Sa i përket zgjedhësve që jetojnë në Shqipëri rezultati do ishte më i balancuar: 43.3% do votonin PS-në, 42.3% do votonin PD-në, 1.5% partitë e vjetra të tjera dhe 12.9% do vlerësoheshin partitë e reja.

Shqiptarët që jetojnë në emigracion do votonin më shumë për PS-në me 47.1%, krahas 40.1% që do votonin PD-në. 0.3% partitë e vjetra të tjera, ndërsa 12.5% partitë e reja.

Në sondazhin e Report Tv dhe Eduard Zaloshnjas u pyetën zgjedhësit e qarkut të Dibrës për kë do votonin nëse zgjedhjet do bëheshin sot. Shumica do i shkonte Partisë Socialiste me diferencë të ngushtë nga Partia Demokratike.

PS do merrte 42.6% të votave, PD-ja 41.6%. Partitë e reja do vlerësoheshin nga elektorati me 15.8% të votave, ndërsa parti të tjera të vjetra me 0%.

Sa i përket vetëm votuesve që jetojnë në Shqipëri që votojnë në Dibër, gara është më e ngushtë, me 41.8% PS-ja, kurse 41.7% PD-ja. Partitë e vjetra të tjera 0%, kurse të rejat me 16.5%.

Shqiptarët që janë në emigracion do votonin në shumicë për PS-në me 44.2%, ndërsa PD-në me 41.5%. Partitë e vjetra të reja 0%, kurse të rejat me 14.3%.