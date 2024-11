Në sondazhin e fundit, Report Tv dhe Eduard Zaloshnja u ndalën në qarkun e Elbasanit. Nëse do votohej sot 60.39% e votuesve sipas sondazhit do të votonin Partinë Socialiste. Më tej si forcë e dytë PD do kishte me vete 34.3% të votuesve, ndërsa parti të tjera që të vjetra 2.1%, kurse partitë e reja marrin 2.7% të votave.

Duke marrë parasysh vetëm votuesit që jetojnë në Shqipëri, votues të këtij qarku, Partia Socialiste do kishte me vete 58.5%, PD 36.2%. Partitë e reja do kishin një marzh vote prej 3.1%, kurse partitë e vjetra të vogla 2.2%.

Për ata që jetojnë në emigracion, votues të qarkut Elbasan, PS merr akoma më shumë vota me 66%, PD do zbriste me 30.3%, partitë e vjetra 1.9% dge partitë e reja 1.8%.

/a.r