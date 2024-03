Nëse do të votohet sot, 55.1% e zgjedhësve të vendosur për të votuar do të votonin për Partinë Socialiste. Këto janë të dhënat e sondazhit të Report Tv në bashkëpunimin me Eduard Zalonshnjen.

Ndërkohë 30% e të anketuarve do të votonin PD-në e Berishës, ndërsa 4.5% % do të votonin PD-në e Bashës.

Sakaq Partinë e Lirisë do ta votonin 3.7% në zgjedhje. Parti të tjera do të merrnin 6.7%.