Një shumicë dërrmuese e izraelitëve besojnë se Irani ka dalë fitues ose ka përfituar më shumë nga konflikti me Shtetet e Bashkuara, sipas një sondazhi të ri të Universitetit Hebraik të Jerusalemit.
Rreth 92% e të anketuarve thanë se Irani e ka fituar konfliktin ose ka përfituar më shumë prej tij. Kjo shifër rritet në 93% mes votuesve të krahut të djathtë, të cilët përbëjnë bazën kryesore elektorale të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Sondazhi tregon gjithashtu se shumica e qytetarëve izraelitë nuk besojnë pretendimet e Netanyahut për rezultatet e fushatës ushtarake. Rreth 73% e të pyeturve thanë se nuk i besojnë deklaratave të tij për arritjet e operacioneve.
Vetëm 12% e izraelitëve shprehën mbështetje për memorandumin e mirëkuptimit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara.
Sondazhi u zhvillua nga Universiteti Hebraik i Jerusalemit mes datave 17 dhe 20 qershor, me pjesëmarrjen e rreth 3,650 personave.
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