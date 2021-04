– Pas sondazhit të fundit për shpërndarjen e mandateve në të 12 qarqet dhe në nivel kombëtar, ku PS rezultoi me 69-73 mandate, PD-AN me 56-58 mandate dhe LSI me 8-10 mandate, Instituti prestigjioz italian Piepoli vjen sonte me një tjetër risi në emisionin Repolitix të drejtuar nga gazetari Denis Minga. Për herë te parë në një sondazh të kryer në Shqipëri Instituti Piepoli sjell analizën e fluksit elektoral. Si rezultat i sondazhit, ajo që vihet re është se partia që ka humbur më shumë votues krahasuar me zgjedhjet e 2017 është LSI-ja, për t’u ndjekur nga PDIU dhe më pas PD-PS.