Nga Ariel Edwards-Levy
Gjashtë në dhjetë amerikanë thonë se ishte gabim që SHBA përdori forcë ushtarake kundër Iranit, sipas një sondazhi të Washington Post / ABC News / Ipsos, të publikuar sot.
Siç vëren Post, kjo është në të njëjtin nivel me 59% të amerikanëve që e quajtën luftën në Irak një gabim në një sondazh të majit 2006 të Post/ABC. Një sondazh i Gallup nga viti 1971 tregonte se afërsisht gjashtë në dhjetë amerikanë kishin të njëjtin mendim për luftën në Vietnam.
Rreth nëntë në dhjetë demokratë aktualisht e konsiderojnë veprimin ushtarak kundër Iranit si një gabim, ashtu si edhe 71% e të pavarurve dhe 19% e republikanëve.
Ka mendime të përziera lidhur me hapat e ardhshëm të Amerikës: 48% e publikut thonë se SHBA duhet të arrijë një marrëveshje paqeje me Iranin, edhe nëse kjo sjell një marrëveshje më të pafavorshme për SHBA-në. Ndërsa 46% thonë se SHBA duhet të ushtrojë presion ndaj Iranit për një marrëveshje më të mirë, edhe nëse kjo do të thotë rifillim i veprimeve ushtarake.
Për ekonominë: Sondazhi gjithashtu tregon se 23%, afërsisht çereku i amerikanëve, thonë se po mbeten pas financiarisht — nga 17% në shkurt. Ndërsa 52% thonë se kanë aq sa duhet për të ruajtur standardin e jetesës, dhe 24% thonë se po përparojnë.
Për ndikimin e çmimeve të larta të karburantit: Sondazhi tregoi se 44% thonë se kanë ulur lëvizjet me makinë, 42% thonë se kanë reduktuar shpenzimet familjare dhe 34% thonë se kanë ndryshuar planet e udhëtimit ose pushimeve. Gjysma e amerikanëve thonë se presin që çmimet e karburantit të përkeqësohen gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa vetëm 21% thonë se presin përmirësim.
Shënim: Sondazhi i Washington Post / ABC News / Ipsos përfshiu 2,560 të rritur në SHBA nga 24 deri më 28 prill, duke përdorur një kampion përfaqësues në nivel kombëtar. Rezultatet për kampionin e plotë kanë një marzh gabimi prej +/- 2 pikë përqindjeje.
Leave a Reply