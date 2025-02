Kur kanë mbetur 3 muaj nga zgjedhjet parlamentare Instituti i njohur italian i sondazheve Piepoli në bashkëpunim me Report Tv sjellin ekskluzivisht rezultatet e sondazhit të parë paraelektoral për zgjedhjet e 11 majit.

Rezultatet e sondazhit të parë të Institutit Piepoli që masin pulsin e votuesve në qarqet Tiranë dhe Durrës për zgjedhjet parlamentare u publikuan mbrëmjen e 13 shkurtit në emisionin ‘Frontline’ me Marsela Karapançon.

Për qarkun e Tiranës, Partia Socialiste projektohet 17-19 mandate deputetësh, 44-48%. PD, përllogaritet me 36-40 % të votave, 12-14 mandate deputetësh.

Në lidhje me partitë e reja, duket se disa prej tyre kanë shanse të hyjnë në Kuvend.

‘Shqipëria Bëhet’ e Adriatik Lapaj projektohet si forca e tretë me 4-8%, 1-3 mandate deputetësh. Diku më pak shikohet ‘Mundësia’ e Agron Shehajt ,e 3.5-7.5%, pra 1-3 mandate deputetësh.

Ndërkohë duke llogaritur zgjedhësit që jetojnë në Tiranë, plus dhe ata zgjedhës të Tiranës pjesë të Diasporës në Itali, rezultati në përqindje dhe mandate nuk lëviz.

Në qarkun e Durrësit, PS rezulton forcë e parë me 49-53% të votave, llogaritur në mandate 6-8 deputetë. PD projektohet 37-4%, me 4-6 deputetë. Më e mundshmja për të qenë forcë e tretë është Lëvizja ‘Shqipëria Bëhet’ e Adriatik Lapajt, 2-6%, pra 0-2 mandate deputetësh. Lëvizja ‘Bashkë’ e Arlind Qorit dhe ‘Mundësia’ e Agron Shehajt, me nga 1-5% luftojnë për një mandat deputeti në qarkun Durrës.

Suprizë është Partia e Lirisë e cila ka humbur ndjeshëm mbështetje. Ndërsa Partia e Ilir Metës, e cila në 2021 kandidoi si Lëvizja Socialiste për Integrim (shenim: LSI ndryshoi emër në 2022 në PL) mori 2 mandate në Tiranë, nga prirja e votës e analizuar nga instituti Piepoli, në zgjedhjet e 11 majit mund të mos arrijë të marrë asnjë mandat. Në rezultatin e Institutit Piepoli kjo parti është përfshirë në fund tek zëri ‘Të tjera” për shkak të mbështetjes së vogël.

Piepoli mati pulsin e zgjedhësve shqiptarë që jetojnë në Itali. Sipas kalkulimeve të institutit italian, Partia Socialiste projektohet 48-52% të votave të diasporës shqiptare në Itali.

Ndërkohë, PD-ja e renditur forcë e dytë projektohet 30-34%. Lëvizja ‘Shqipëria Bëhet’ projektohet nga sondazhi 5.5-9.5% të votave të diasporës italiane. Lëvizja e Lapajt është ‘kokë më kokë’ me Partinë Mundësia të Agron Shehajt e cila projektohet me shqiptarët e Italisë, 3.5-7.5%.

Sondazhi i zhvilluar me metodologjinë C.A.T.I. u zhvillua nga 29 janari deri më 6 shkurt 2025. Shtojmë këtu se në sondazh morën pjesë edhe shqiptarë nga diaspora në Itali, zgjedhës në Tiranë dhe Durrës për 11 majin.

Në qarkun e Tiranës u zhvilluan nga instituti Piepoli 400 intervista, në qarkun e Durrësit 350 intervista dhe me qytetarët shqiptarë rezident në Itali janë zhvilluar 300 intervista, gjithsej 1050 me anë të celularit.

Bashkëpunimi i Report Tv me Institutin prestigjioz Piepoli për sondazhet parazgjedhore vijon për të gjashtin proces zgjedhor radhazi. Pas parashikimit të saktë të të gjitha zgjedhjeve në Shqipëri që prej vitit 2015.