Në emisionin “Open” u publikuan këtë të enjte gjetjet e sondazhit të tretë të realizuar nga IPSOS dhe Top Channel. Sipas rezultateve të sondazhit:

Nëse zgjedhjet do të mbaheshin këtë të dielë, Partia Socialiste do të fitonte zgjedhjet me 48.4%, ndërsa 39.3% e qytetarëve do të votonin për PD.

Vetëm 5% do të votonin për LSI, 0.8% për Lëvizjen Vetëvendosje, 1.7% për Nismën Thurje, 1.7% për PSD, 1.6% për Lëvizjen për Ndryshim, 0.9% për Lëvizjen Demokratike Shqiptare, 0.2% për Bindjen Demokratike dhe 0.3% për parti të tjera.

Nga data 29 deri më 31 mars, janë intervistuar 1513 votues në 12 qarqet e Shqipërisë. 90% e intervistave janë bërë përmes telefonit dhe 10% përmes panelit online të IPSOS. Ndërsa marzhi i gabimit është vendosur në 2.75 përqind.

/a.r