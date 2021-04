Nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin të dielën Partia Socialiste do të kryesonte me diferencë të ngushtë qarkun e Tiranës, pasi diferenca me Partinë Demokratike është përgjysmuar.

Sondazhi i dytë i kompanisë MRB për Euronews Albania tregoi se në qarkun kryesor të vendit diferenca mes partive kryesore është ngushtuar nga 10.3% në 5%.

Të pyetur se për cilën parti do të votonin nëse zgjedhjet do të mbaheshin të dielën, qytetarët nga qarku i Tiranës u përgjigjën:

PS – 41.5%

PD – 36.5%

LSI – 5.9%

Të tjera – 3.7%

Të papërcaktuar – 12.4%

Me këtë rezultat të qarkut të Tiranës, duke analizuar prirjen e votës së të pavendosurve në zgjedhjet e shkuara, MRB ka parashikuar si projeksion, që PS të kryesojë me 5.7% ndaj PD-së, ndërsa LSI të shkojë në kuotën e 6.7%.

Për sa i përket mandateve duket se gara do të ketë një përfundim në ekuilibër mes mazhorancës dhe opozitës aktuale:

PS – 18 mandate

PD – 16 mandate

LSI – 2 mandate