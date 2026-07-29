Nga Ariel Edwards-Levy, CNN*
Një përqindje rekord prej 73% e të rriturve në SHBA thonë se presidenti Donald Trump nuk u ka kushtuar vëmendje të mjaftueshme problemeve më të rëndësishme të vendit, sipas një sondazhi të ri të CNN-it, të realizuar nga SSRS. Vetëm 27% thonë se ai ka pasur përparësitë e duhura.
Këto rezultate vijnë në një kohë kur pikëpamjet për luftën në Iran po bëhen gjithnjë e më pesimiste, pakënaqësia ekonomike mbetet në vendnumëro dhe ekziston një pakënaqësi e gjerë ndaj mënyrës se si Trump po i trajton këto sfida.
Afërsisht dy të tretat e amerikanëve mendojnë se politikat e Trumpit i kanë përkeqësuar kushtet ekonomike dhe se vendimet e tij ushtarake në Iran e kanë dëmtuar SHBA-në.
Rreth tre të katërtat thonë se presidenti nuk është në kontakt me problemet me të cilat përballen amerikanët e zakonshëm në jetën e përditshme.
Niveli i përgjithshëm i miratimit për Trumpin, 34%, është i njëjtë me nivelin më të ulët të karrierës së tij, të regjistruar në fund të mandatit të parë, pas kryengritjes së 6 janarit 2021. Gjysma e amerikanëve tani shprehen fuqimisht kundër tij, niveli më i lartë gjatë mandateve të tij, ndërsa vetëm 15% e miratojnë fuqimisht, një nivel rekord i ulët.
Edhe brenda partisë së tij, niveli i miratimit ka rënë në një minimum të ri prej 78% mes republikanëve. Vetëm 19% e republikanëve thonë se janë entuziastë për pjesën e mbetur të mandatit të tij të dytë, krahasuar me 38% pranverën e kaluar.
Megjithëse vlerësimet për Trumpin janë negative në një sërë çështjesh të përfshira në sondazh, rezultatet më të ulëta ai i regjistron në tri çështje të ndërlidhura: vetëm 28% e miratojnë mënyrën se si po e trajton situatën në Iran, 25% e miratojnë qasjen e tij ndaj inflacionit dhe 21% ndaj çmimeve të karburantit. Edhe mes mbështetësve të tij ka nivele të konsiderueshme pakënaqësie.
Ndërsa një shumicë gjithnjë e më e madhe amerikanësh parashikon një konflikt ushtarak afatgjatë, vetëm rreth një e katërta mendojnë se Trump ka një plan të qartë për trajtimin e situatës, krahasuar me 40% në fillim të luftës. Tani 62% thonë se Trump nuk është një udhëheqës botëror i efektshëm, nga 54% që mendonin kështu në fillim të mandatit të tij të dytë.
Vetëm një e katërta thonë se lufta ia ka vlejtur përballë kostos në jetë amerikanësh dhe në dollarë, ndërsa amerikanët më të rinj janë veçanërisht skeptikë.
Për sa i përket pasojës ekonomike më të prekshme të konfliktit në Iran, 74% e amerikanëve thonë se rritja e çmimeve të karburantit u ka shkaktuar të paktën disa vështirësi, nga 63% në mars. Pak më pak se një e katërta besojnë se presidenti ka një plan për ta trajtuar këtë çështje. Ndërkohë, 71% thonë se Trump nuk ka bërë sa duhet për të ulur çmimet e mallrave të përditshme, nga 58% një vit më parë.
Ka pak zhvillime pozitive në politikën e brendshme për presidentin. Vlerësimi i tij më i lartë për trajtimin e një çështjeje arrin në 41% dhe lidhet me të drejtat e votimit dhe integritetin e zgjedhjeve, një nga temat për të cilat mbështetësit e tij janë bashkuar më fuqishëm rreth tij.
Vetëm 39% e amerikanëve e miratojnë mënyrën se si Trump po trajton emigracionin, i cili konsiderohej një element relativisht pozitiv në fillim të mandatit të tij të dytë, ndërsa 35% miratojnë mënyrën se si ai po administron qeverinë federale.
Pas dy incidenteve të fundit me të shtëna vdekjeprurëse nga agjentë të ICE-s, amerikanët thonë, me një diferencë prej 20 pikësh përqindjeje, se kjo agjenci po i bën qytetet më pak të sigurta dhe jo më të sigurta. Ndërkohë, në kushtet e një shpërthimi të ciklosporës dhe të rritjes së rasteve të fruthit, ata thonë, me një diferencë prej 34 pikësh, se ndryshimet në agjencitë shëndetësore si FDA-ja dhe CDC-ja po e bëjnë publikun më pak të sigurt dhe jo më të sigurt.
Projektet e bujshme të Trumpit janë jopopullore
Në sondazhe, Trump nuk është vlerësuar asnjëherë shumë si një person që është në kontakt me problemet e amerikanëve të zakonshëm. Në sondazhin më të fundit, vetëm 27% thonë se ky përshkrim i përshtatet atij, ndërsa rreth dy të tretat thonë se ai nuk e vendos të mirën e vendit përpara përfitimit të tij personal.
Këto shifra pasqyrojnë një skepticizëm të gjerë ndaj projekteve të bujshme, me të cilat Trump synon të lërë gjurmën e tij në kryeqytetin e vendit. Një shumicë prej 58% e amerikanëve thonë se ndihen të pakënaqur ose të zemëruar për projektet e ndërtimit që Trump ka ndërmarrë në Uashington, duke përfshirë përpjekjen për të ndërtuar një sallë të re ballosh në Shtëpinë e Bardhë dhe për të rinovuar Pellgun Reflektues. Vetëm 17% shprehin ndjenja pozitive, ndërsa 25% thonë se kjo çështje nuk ka rëndësi për ta.
Në kohën e inaugurimit të dytë të Trumpit, pothuajse gjysma e amerikanëve mendonin se kishte të paktën njëfarë gjase që ai t’i shmangte konfliktet ndërmjet kompanisë së familjes së tij dhe detyrës si president. Megjithatë, vetëm 23% mendojnë se ai ia ka dalë ta bëjë këtë deri diku mirë.
Ndërkohë, 57% thonë se është diçka negative që Trump fitoi më shumë se 2 miliardë dollarë vitin e kaluar, ndërkohë që shërbente si zyrtar i zgjedhur. Këto të ardhura përfshinin fitime nga zotërimet në kriptomonedha, pagesat e honorareve dhe investimet në prona. Vetëm 7% e shohin këtë si diçka pozitive, ndërsa 36% thonë se të ardhurat e tij gjatë kohës që është president nuk kanë shumë rëndësi.
Më shumë se gjashtë në dhjetë amerikanë thonë se Trump ka shkuar tepër larg në ndjekjen e interesave të tij personale të biznesit, ndërkohë që shërben si president, si dhe në ndërmarrjen e projekteve për rimodelimin e Shtëpisë së Bardhë dhe monumenteve të tjera të Uashingtonit. Pothuajse po aq thonë se ai ka shkuar tepër larg edhe me ndryshimet në institucione kulturore si Qendra Kennedy dhe Smithsonian.
Këto përpjekje nuk janë shumë të pëlqyera as nga baza mbështetëse e presidentit. Vetëm 43% e republikanëve thonë se kanë një qëndrim pozitiv ndaj projekteve të ndërtimit të Trumpit, ndërsa 35% thonë se këto projekte nuk kanë rëndësi për ta. Shumica e republikanëve thonë se të ardhurat e tij gjatë kohës që shërben si president janë të parëndësishme.
Mes atyre që kanë një mendim për këtë çështje, ka më shumë gjasa që të ardhurat e tij të shihen negativisht sesa pozitivisht.
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