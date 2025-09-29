Në ABC News ka vijuar emisioni i përjavshëm i sondazheve me çështjet që shqetësojnë më shumë shqiptarët, duke u kthyer kështu në zërin e tyre.
Janë 1187 banorë që i janë nënshtruar anketës, përmes një linku dërguar atyre me SMS në mënyrë proporcionale në territorin e të gjitha bashkive, me një marzh të gabimit statistikor: plus/minus 2.9%.
Pyetjes se për kë votuan shqiptarët në zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025? Sondazhi tregon se si iu përgjigjën shqiptarët, ku për PS votuan 40.2%, për PD-ASHM 26.4% , për partitë e thera 10.5% dhe 23% nuk zgjodhën që të votojnë.
