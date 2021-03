PS dhe PD luftojnë fort në Gjirokastër. Nëse do të votohej sot në qarkun e Gjirokastër, sipas sondazhit të Piepolit PS do të merrte 41-45 % të votave ose 1-2 mandate, ndërsa PD-Aleanca për Ndryshim do të merrte 35-39 % të votave ose 0-2 mandate. Edhe LSI lufton për mandat, edhe pse ka humbje të votave nga 2017. Sipas sondazhit LSI merr 12-16 % të votave ose 0-2 mandate.