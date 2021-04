Nëse qytetarët e Dibrës do të votonin sot PD së bashku me aleatët do të merrnin deri në 4 mandate ose 50-54 % të votave.

Gjithashtu edhe PS lufton fort për 3 mandate në skenarin më të mirë, por që në përqindje votash është më poshtë se PD me aleatët pasi sipas sondazhit të fundit të Piepolit për Report Tv mund të marrë 38-42 % të votave.

LSI dhe partitë e tjera duket se nuk arrijnë të marrin dot asnjë mandate, duke bërë që gara në këtë qartë të zhvillohet e fortë mes dy partive të madha, ku pretendentja kryesore është PD me aleatët.

g.kosovari