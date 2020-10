Nga Eduard Zaloshnja



Nga një sondazh opinioni mbi situatën e vendit në përgjithësi, që e zhvillova me telefonata fikse/celulare, më rezultoi se vetëm 17% e kampionit (i cili përfaqëson banorët e rritur të Shqipërisë) besojnë tek të paktën njëri nga politikanët kryesorë (me ektrapolim të përafërt, rreth 375 mijë banorë të rritur).

Nga përgjigjet e të anketurave në të njëjtin sondazh, rezulton se vetëm 64.5% e banorëve të rritur do të votonin, në qoftë se do të zhvilloheshin zgjedhjet sot (me ektrapolim të përafërt, rreth 1.42 milion banorë të rritur).

Për krahasim, në zgjedhjet e 2017-ës morën pjesë në votim rreth 1.6 milionë banorë të rritur.

Konkluzioni: Mosbesimi për politikanët kryesor është i madh, e për rrjedhojë, entuziazmi për pjesëmarrje në zgjedhje është i vogël…