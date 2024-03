1065 qytetarë të pyetur në Kosovë se cilin nga përfaqësuesit poltik të Shqipërisë do të donin ta kishin përfaqësuesin e tyre në Kosovë, 22 % kanë zgjedhur Edi Ramën.

Një përqindje më e ulët, 11,2 % do të donin ti përfaqësonte Sali Berisha, 9,7 % do të donin përfaqësuesit e tjerë të listës me politikanët e Shqipërisë.

Përqindja më e lartë, 55 % nuk do të donin asnjërin prej poltikanëve shqiptarë të dhënë në listën e Barometrit, t’i përfaqësonte në Kosovë./m.j