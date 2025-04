Besueshmëria e opozitës të udhëhequr nga Sali Berisha vijon të mbetet në nivele të ulëta. Vetëm 31% e shqiptarëve kanë besim tek opozita e Sali Berishës. Një rënie me 1% krahasuar me rezultatin e sondazhit të një jave më parë, kur besimi ishte 32%. Këto janë të dhënat që vijnë nga sondazhi i Piepolit në bashkëpunim me Report Tv, ndërsa partitë politike janë në ditën e 7 të fushatës elektorale të 11 majit.

Por edhe pse në fushatë prej 1 jave, shifrat nuk janë në favor të Berishës dhe opozitës. Pjesa dërrmuese e të anketuarve, 64% shprehen se opozita e drejtuar nga Berisha është “aspak e besueshme”, ndërsa 4% e konsiderojnë pak të besueshme,

9% deklarojnë se e konsiderojnë “shumë të besueshme”, ndërsa 22% mjaft të besueshme. Ndërsa 1% nuk dinë të gjykojnë.