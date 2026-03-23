Mbi 80% e shqiptarëve janë kundër protestave të dhunshme të Sali Berishës. Sipas sondazhit Zëri i Shqiptarëve në Abc News, i cili mori opinionin e qytetarëve në 24 orë pas protestës maratonë në Tiranë, rreth 60% e shqiptarëve e lidhin aksionin me Molotov e fishekzjarreve, jo me qëllimin për të rrëzuar Ramën, por rizgjedhjen e kryetarit të PD.
22.7% thonë se pjesëmarrja e tkurrur e protestës tregon vlerën e saj, kurse vetëm 17%, militantë demokratë, besojnë se nuk ka rrugë tjetër për opozitën.
KAMPIONI: 1157 banorë të rritur të vendit
Linku i pyetësorit u shpërnda me SMS të rastësishme në mënyrë proporcionale në qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë. Pyetësori u plotësua elektronikisht në mënyrë krejt anonime nga të anketuarit.
Kampioni u ripeshua statistikisht për t’i përfaqësuar sa më mirë 1.9 milionë banorët e rritur të Shqipërisë nga pikëpamja gjeografike, demografike, arsimore, dhe politike.
Maksimumi i marzhit të gabimit statistikor: +/- 2.9%
