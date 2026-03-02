Në programin ‘Zëri i Shqiptarëve’ në ABC News u paraqitën rezultatet e sondazhit lidhur me emigracionin. Pyetjes se cili ka qenë shkaku kryesor politik i emigracionit në dekadat e fundit, 50.3% mendojnë se shkaku kryesor është opozita, pasi nuk ofron asnjë lloj shprese. 33.4% e shqiptarëve mendojnë se shkak është keqqeverisja dhe vetëm 16.3% e shqiptarëve mendojnë se shkak janë të dyja edhe opozita, edhe qeveria.
Linku i pyetësorit u shpërnda me SMS të rastësishme në mënyrë proporcionale në qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë. Pyetësori u plotësua elektronikisht në mënyrë krejt anonime nga të anketuarit.
Kampioni u ripeshua statistikisht për t’i përfaqësuar sa më mirë 1.9 milionë banorët e rritur të Shqipërisë nga pikëpamja gjeografike, demografike, arsimore, dhe politike.
Maksimumi i marzhit të gabimit statistikor: +/- 2.5%
