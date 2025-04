Në sondazhin e realizuar nga Report TV në bashkëpunim me Institutin Piepoli, qytetarët janë pyetur se cilës partie i njohin më mirë kandidatët e listës së hapur. Rezultatet tregojnë se kandidatët e Partisë Socialiste (Edi Rama) janë më të njohurit për publikun me 47%, të ndjekur nga ata të koalicionit të drejtuar nga Sali Berisha me 34%. I treti në radhë renditet Koalicioni ‘Nisma Shqipëria Bëhet’ e Adriatik Lapajt me 6% dhe po të njëjtën shifër mban edhe Partia Mundësia e Agron Shehajt.

Ndërkohë rezultatet e tjera në vijim: Partia Social Demokrate (Tom Doshi) – 2%, Partia ‘Lëvizja Bashkë’ (Arlind Qori) – 1%, Koalicioni Euroatlantik (Lulzim Basha) – 1%, Koalicioni ‘Djathtas për Zhvillim’ (Dashamir Shehi) – 1%, të tjerë – 1% dhe asnjë – 1%.