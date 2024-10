Vetëm pak ditë kanë mbetur deri në zgjedhjet në SHBA më 5 nëntor. Gara e këtij viti është jashtëzakonisht e ngushtë, me fitoren në horizont për kandidatin republikan Donald Trump ose kandidaten demokrate Kamala Harris.

Shtatë shtetet kyçe të Arizonës, Xhorxhias, Miçiganit, Nevadës, Karolinës së Veriut, Pensilvanisë dhe Wisconsin ka të ngjarë të jenë ato që do të vendosin se cili do të fitojë një mandat në Shtëpinë e Bardhë dhe themeluesi i FiveThirtyEight, Nate Silver, ka parashikuar se Trump mund të fitojë secilin prej tyre.

Por çfarë thonë sondazhet?

Sondazhet e Arizonës

Që nga e diela, grumbulluesi i sondazheve FiveThirtyEight ka Trump përpara me 48.7 %, ndërsa Harris 46.8%. Tre sondazhet e fundit e vendosin Trumpin gjithashtu në krye. Në mënyrë të ngjashme, Trafalgar Group, një firmë konsulence politike, zbuloi se Trump kishte 48 për qind mbështetje dhe Harris kishte 46 për qind nga 1094 të anketuarit që u pyetën midis 24 dhe 26 tetorit. Anketa ka një diferencë gabimi prej 2.9 për qind. Trump gëzoi të njëjtën epërsi prej 2 pikësh (48 për qind – 46 për qind) në një sondazh të kryer nga Redfield dhe Wilton Strategies, në partneritet me The Telegraph. Kompania e tregut dhe kërkimit me bazë në Mbretërinë e Bashkuar anketoi 7362 votues në të gjitha shtatë shtetet kyçe midis 20 dhe 22 tetorit. Redfield dhe Wilton Strategies nuk e mohon kufirin e gabimit, por thotë: “në çdo shtet të anketuar, kandidatët janë ose të barabartë ose kryeson Trump ose Harris, por brenda kufirit të gabimit”.

Kolegji Marist, i cili kreu sondazhin e tij të fundit pak më herët këtë muaj, midis 17 dhe 22 tetorit, ka gjithashtu Trump në krye, por me një diferencë 1 pikë (50 për qind në 49 për qind). Janë marrë në pyetje rreth 1,193 persona dhe marzhi i gabimit është +/- 3,7 pikë përqindjeje.

Sondazhet e Xhorxhias

FiveThirtyEight mesatarisht epërsinë e Trump në Xhorxhia e kuoton në 48.6% që nga e hëna, dhe ndërsa dy sondazhet e fundit gjithashtu i dhanë Trump epërsinë. Një i tretë barazoi Trump me Harris. Nga 1087 personat e pyetur nga Grupi Trafalgar, midis 24 tetorit dhe 26 tetorit, 48% thanë se do të votonin për Trump dhe 46% thanë se do të votonin për Harris. Marzhi i gabimit është 2.9 për qind.

Në një sondazh të shteteve kyçe të kryer nga Redfield dhe Wilton Strategies, në të cilin u morën në pyetje 1,168 njerëz, Trump kishte 48 për qind mbi 46 për qind të Harris. Por Kolegji Marist zbuloi se dy kandidatët ishin në kuotat 49% — nga 1,193 personat e anketuar midis 17 tetorit dhe 22 tetorit. Sondazhi ka një diferencë gabimi prej 3.9 pikë përqindjeje.

Sondazhet e Miçiganit

Harris ka një epërsi të vogël në Michigan, sipas FiveThirtyEight, 47.6 për qind ndaj 47.3 për qind të Trump, por tre sondazhet më të fundit e kishin Trumpin në epërsi për dy prej tyre dhe një tjetër barazim. Firma e konsulencës politike Insider Advantage zbuloi se 48.4 përqind e 800 votuesve të mundshëm që intervistoi midis 26 tetorit dhe 17 tetorit, mbështetën Trumpin ndërsa 47.4 përqind mbështesin Harris. Sondazhi ka një marzh gabimi prej 3.46 për qind. Organizata e sondazheve me prirje konservatore Patriot Polling i dha Trumpit një avantazh prej 50 për qind, mbi 49 për qind të Harris, pasi pyeti 796 votues të regjistruar midis 24 tetorit dhe 26 tetorit. Marzhi i gabimit është tre pikë përqindje. Ndërkohë, sondazhi shtetëror i Redfield dhe Wilton Strategies, i cili anketoi 1,115 njerëz për kërkimin e tij në Michigan, bëri që Trump dhe Harris të dilnin me 47 përqind.

Sondazhet e Nevadës

FiveThirtyEight i ka dhënë Trump një diferencë prej 0.2 pikë përqindjeje, me një epërsi të vogël prej 47.5 për qind ndaj 47.3 për qind të Harris, që nga e diela. Ashtu si Miçigani, dy nga tre sondazhet e fundit kishin Trump përpara dhe kandidatët dolën edhe në të tretin.

Redfield dhe Wilton Strategies vendosin Trump me 47 për qind dhe Harris në 46 për qind, pasi intervistoi 540 votues të mundshëm, ndërsa OnMessage i dha Trump 50 për qind dhe Harris 46 për qind, pasi mori në pyetje 600 persona midis 19 dhe 22 tetorit. Marzhi i gabimit është katër pikë përqindje. Trump dhe Harris dolën 48 për qind në sondazhin e InsiderAdvantage të kryer midis 19 dhe 20 tetorit, kur u anketuan 800 votues të mundshëm. Marzhi i gabimit është 3.52 për qind.

Sondazhet e Karolinës së Veriut

Trump është gjithashtu në krye në Karolinën e Veriut, sipas mesatareve të FiveThirtyEight me 48.4 për qind ndaj 47.1 për qind të Harris që nga e hëna. Trump gjithashtu kishte kryesimin në secilin nga tre sondazhet më të fundit. Kolegji Emerson pyeti 950 votues të mundshëm midis 21 dhe 22 tetorit dhe zbuloi se Trump doli në krye me 50%, ndërsa Harris ishte 2 pikë prapa me 48%. Marzhi i gabimit është 3.1 për qind. Po kështu, Trump kishte 50 për qind me 48 për qind të Harris në një sondazh të Kolegjit Marist të kryer midis 17 dhe 22 tetorit nga 1226 votues të mundshëm. Marzhi i gabimit është 3.6 për qind. Në sondazhin e Redfield dhe Wilton Strategies, në të cilin u anketuan 679 votues të mundshëm, Trump ishte 1 pikë përqindje përpara Harris me 48 për qind.

Sondazhet e Pensilvanisë

Trump ka një tjetër epërsi të vogël në agregatin e FiveThirtyEight të anketave të Pensilvanisë – 48 për qind ndaj 47,7 për qind të Harris që nga e hëna. Harris ishte në krye me 1 pikë në një nga tre sondazhet më të fundit. InsiderAdvantage, i cili pyeti 800 votues të mundshëm midis 26 dhe 27 tetorit, zbuloi se Trump kishte 48% mbi 47% të Harris, ndërsa Kolegji Emerson, i cili pyeti 860 votues të mundshëm midis 21 dhe 22 tetorit, i dha Trumpit 51% ndaj 49% të Harris. Marzhi i gabimit për çdo sondazh është përkatësisht 3.46% dhe 3.4%. Në sondazhin e Redfield dhe Wilton Strategies , ku u pyetën 1.586 votues të mundshëm, Harris ishte në krye me 48 për qind ndërsa Trump kishte 47 për qind.

Sondazhet e Wisconsin

Harris ka një tjetër epërsi të vogël në Wisconsin, 47.9% me 47.8 për qind të Trump, sipas FiveThirtyEight, që nga e hëna, por Trump kishte epërsinë në dy nga sondazhet më të fundit mbi shtetin. Universiteti Suffolk, në partneritet me USA Today, anketoi 500 votues të mundshëm midis 20 dhe 23 tetorit dhe zbuloi se 48% mbështesin Trumpin dhe 47% mbështesin Harris. Marzhi i gabimit është 4.4 pikë përqindje. Nga 800 votuesit e mundshëm që Kolegji Emerson mori në pyetje midis 21 dhe 22 tetorit, 50% mbështetën Trumpin dhe 49% mbështetën Harris. Marzhi i gabimit është 3.4 pikë përqindjeje. Në sondazhin e Redfield dhe Wilton Strategies, i cili anketoi 557 njerëz midis 20 dhe 22 tetorit, Harris kishte 49% mbi 47% të Trump.

Profesori i shkencave politike të Universitetit të Kentakit, D. Stephen Voss, thotë se sondazhi “do të kërcejë pak lart e poshtë nga tani deri në ditën e zgjedhjeve”. “Tundimi do të jetë që të përpiqemi t’i bashkëngjitni interpretime çdo ndryshimi lart ose poshtë në zgjedhjet e një kandidati, por në shumicën e rasteve, luhatjet afatshkurtra në sondazhe nuk janë kuptimplotë”, shprehet ai.