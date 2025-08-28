Një analizë e re e Associated Press tregon se Presidenti Donald Trump ka ndryshuar me sukses fokusin e politikave të tij nga emigracioni në krim, një lëvizje që duket se ka ndikuar pozitivisht në vlerësimin e tij të përgjithshëm. Sipas një sondazhi të fundit të AP-NORC, popullariteti i Trump ka shënuar një rritje të lehtë, ndërsa qasja e tij ndaj krimit është shndërruar në një pikë të fortë.
Sondazhi zbuloi se rreth 53% e amerikanëve miratojnë qasjen e Trump ndaj krimit, një shifër më e lartë se mbështetja për politikat e tij mbi emigracionin, ekonominë apo luftën Rusi-Ukrainë. Kjo vjen pavarësisht kritikave nga demokratët dhe banorët e Uashingtonit, si dhe faktit që statistikat tregojnë një rënie të krimit të dhunshëm në shkallë kombëtare pas rritjes së tij gjatë pandemisë.
Zhvendosja e fokusit
Ky ndryshim në agjendë pasqyron një taktikë të njohur të Trump për të ridrejtuar vëmendjen e publikut. Siç thotë anketuesi republikan Whit Ayers, “krimi tradicionalisht ka qenë një nga çështjet më të forta të republikanëve, kështu që nuk është një surprizë e vërtetë që ai e ka shtyrë këtë në krye të agjendës.”
Analiza e AP thekson se kjo lëvizje e Trump vjen në një moment kur mbështetja për politikat e tij të ashpra mbi emigracionin ka shënuar rënie. Në mars, rreth gjysma e amerikanëve miratonin qasjen e tij mbi emigracionin, por kjo shifër ra në 43% në korrik, pas raportimeve për deportime agresive dhe taktika të diskutueshme të zbatimit të ligjit.
Kthimi te “Ligji dhe Rendi”
Fokusi i Trump te krimi u bë veçanërisht i dukshëm pas një incidenti në Uashington, ku një zyrtar i administratës u sulmua. Duke e cilësuar qytetin si “jashtë kontrollit”, Presidenti autorizoi marrjen nën kontroll të departamentit të policisë lokale dhe vendosjen e Gardës Kombëtare. Kjo taktikë, që lidh krimin me çështjet e sigurisë dhe rendit, duket se po rezonon me një pjesë të madhe të elektoratit, përfshirë edhe votuesit e pavarur.
Sipas zëdhënëses së Shtëpisë së Bardhë, Abigail Jackson, kjo nuk është një zhvendosje e papritur, por një vazhdim i premtimeve të fushatës së Trump për të “bërë Amerikën përsëri të sigurt.” Shtëpia e Bardhë thekson se retorika e tij mbi krimin dhe emigracionin janë të ndërlidhura, me autoritetet federale që po përdorin pikat e kontrollit të vendosura në Uashington për të arrestuar edhe individë me çështje imigracioni.
Megjithatë, kritikët si Tim Roemer, një demokrat nga Nju Jorku, vërejnë se Trump po përfiton politikisht nga situata duke marrë meritat për një rënie të krimit që ndodhi natyrshëm pas pandemisë. “Fatkeqësisht, ai di si t’i fitojë njerëzit në zemër,” tha Roemer.
