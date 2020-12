Pas parashikimeve të sakta të rezultateve të 3 proceve zgjedhore të kaluara, Report Tv dhe Instituti prestigjioz italian Piepoli vijnë sërish me një bashkëpunim edhe për 25 prillin. Rezultatet e para të sondazhit i mësoni të sonte në Repolitix me Denis Mingën.

Sondazhi i parë do të transmetohet sonte gjatë programit “Repolitix” të drejtuar nga Denis Minga. Temat mbi të cilat do të përqendrohet ky sondazh i parë, i përkasin opinionit të shqiptarëve mbi sjelljet e qeverisë Rama si në reagimin ndaj tërmetit, ashtu dhe menaxhimin e pandemisë, por edhe për tema thelbësore për punën e një qeverie si: lufta ndaj korrupsionit, reforma e Drejtësisë, mbrojtja e mjedisit, zhvillimi i turizmit, marrëdhënia me mediat etj.Instituti Piepoli ka testuar opinionin e shqiptarëve edhe mbi qëndrimet e opozitës dhe të Presidentit të Republikës Ilir Meta. Një pjesë e sondazhit i dedikohet natyrisht parashikimit të votimeve 4 muaj para ditës së zgjedhjeve. Këto janë zgjedhjet e katërta që Report TV ndjek me sondazhet e Institutit Piepoli pas atyre të 2013, 2015 dhe në 2017 kur parashikuan saktësisht shumë muaj më parë rezultatet finale.