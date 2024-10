As nënpresidentja Kamala Harris dhe as ish- presidenti Donald Trump nuk kanë krijuar një avantazh të qartë në garën për Shtëpinë e Bardhë në dy shtete kyçe të fushëbetejës jugore, sipas sondazheve të reja të CNN të kryera nga SSRS.

Votuesit e mundshëm në Gjeorgji ndajnë 48% për Trump në 47% për Harris, dhe në Karolinën e Veriut, Harris qëndron në 48% ndaj 47% të Trump. Rezultatet janë brenda kufirit të gabimit në të dy shtetet, sipas CNN.

Të dy shtetet janë në garë të ashpër në zgjedhjet presidenciale të këtij viti. Karolina e Veriut, e cila mbështeti ngushtë Barack Obamën në vitin 2008, ka votuar republikanët në tre zgjedhjet e fundit presidenciale.Sidoqoftë, në vitin 2020, ishte shteti ku Trump fitoi diferencën e tij më të vogël të fitores.

Joe Biden mundi Trump në Georgia me më pak se 1 pikë përqindje katër vjet më parë, duke u bërë demokrati i parë që fiton shtetin që nga Bill Clinton në vitin 1992.

Rezultatet sugjerojnë pak lëvizje që nga sondazhi i fundit i gushtit i CNN në Gjeorgji dhe sondazhi i fundit i shtatorit në Karolinën e Veriut, të cilat gjithashtu nuk gjetën lider të qartë në garë. Një 95% dërrmuese e votuesve të mundshëm në secilin shtet tani thonë se kanë vendosur për votën e tyre, duke lënë një grup në pakësim votuesish potencialisht të lëvizshëm, edhe pse një që është ende mjaft i madh për të lëvizur garën në çdo drejtim.

Më shumë se gjysma e elektoratit të mundshëm si në Georgia (59%) dhe në Karolinën e Veriut (52%) thonë se kanë hedhur tashmë votat e tyre, me ata votues që ndahen ngushtë ndaj Harris me një diferencë prej 7 pikësh në Georgia dhe me 6 pikë në Karolinën e Veriut.

Në të dy shtetet, afërsisht dy të tretat e mbështetësve të Harris – 69% në Georgia dhe 67% në Karolinën e Veriut – thonë se kryesisht po votojnë për ta mbështetur atë, në vend që të kundërshtojnë Trump.

Kjo është një përqindje më e lartë se në sondazhin e fundit të CNN në pesë shtetet e tjera të fushëbetejës – Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvania dhe Wisconsin – ku përqindja mesatare qëndron afër 60%.

Pjesa më e madhe e ndryshimit është për shkak të mbështetësve të Harris’s Black në Georgia dhe Karolinën e Veriut, rreth 8 në 10 prej të cilëve thonë se vota e tyre është kryesisht një miratim i zëvendëspresidentit.

Ky është rasti edhe pse votuesit e regjistruar me ngjyrë kanë më pak gjasa se votuesit e regjistruar të bardhë në të dy shtetet për ta përshkruar veten si “jashtëzakonisht të motivuar” për të votuar./ CNN