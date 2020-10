Nga Eduard Zaloshnja

Në një sondazh mbi sigurinë individuale e kombëtare, që zhvillova javën e shkuar në terren me intervista të drejtpërdrejta (face-to-face) nga Konispoli deri në Vermosh, përfshiva edhe pyetjen “A mendoni se jeta dhe shëndeti i shqiptarëve do të jenë më të sigurta në 4 vitet e ardhshme me Qeverinë Rama apo me Qeveri tjetër?”.

Reth 1/3 e të anketuarve u përgjigjën “Me asnjërën”. Ndërsa ndër ata që zgjodhën njërin apo tjetrin opsion, raporti ishte 7 me 6 në favor të qeverisë Rama (dmth, për cdo 7 të anketuar që mendonin se jeta dhe shëndeti i shqiptarëve do të jenë më të sigurta në 4 vitet e ardhshme me Qeverinë Rama, kishte 6 të anketuar që zgjodhën opsionin e qeverisë tjetër).

Në qoftë se analizohen vetëm rezultatet dy qarqeve më të mëdha, Tiranë e Durrës (të marra së bashku), raporti përmbyset në 6 me 7 (dmth, për cdo 6 të anketuar që mendonin se jeta dhe shëndeti i shqiptarëve do të jenë më të sigurta në 4 vitet e ardhshme me Qeverinë Rama, kishte 7 të anketuar që zgjedhnin opsionin e qeverisë tjetër).