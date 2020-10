Nga Eduard Zaloshnja

Nga një sondazh elektronik kombëtar që zhvillova me 2200 të anketuar në të gjtihë vendin pë revistën Follow Business Albania, më rezultoi se janë më të shumtë shqiptarët që mendojnë se ekonomia do të jetë më mirë me Ramën kryeministër se sa me Bashën (shihni Tabelën 1). Ndërkohë, vetëm 1/3 e të anketuarve mendojnë se ekonomia e tyre familjare do të jetë pas 1 viti më mirë se sot (shihni Tabelën 2).

Tabela 1. A do të jetë ekonomia e vendit më mirë me Ramën kryeministër, apo me Bashën? (Përgjigjuni pavarsisht nëse do të merrni pjesë apo jo në zgjedhjet e 25 prillit)

% Banorë të rritur (Ekstrapolim i përafërt) Me Ramën 34.6% 761,000 Me Bashën 32.0% 703,000 Me asnjërin 33.5% 736,000 TOTAL 100% 2,200,000

Tabela 2. Si do të jetë ekonomia e familjes tuaj pas një viti?