Sot eshte dita me e shkurter e vitit me te gjate. Ndodhemi ne ate qe quhet solstici dimeror, kur eshte dita me e shkurter e vitit.

Për ne në hemisferën veriore, solstici i dhjetorit shënon netët më të gjata dhe ditët më të shkurtra të vitit. Ndërkohë, Hemisfera Jugore po kalon netë të shkurtër dhe ditë të gjata. Momenti i solsticit të dhjetorit 2020 – kur dielli arrin pikën e tij më jugore në qiell – do të ndodhë të hënën, 21 dhjetor 2020.