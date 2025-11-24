Analisti Denis Dyrnjaja, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, e krahasoi nisjen e fjalës së Berishës sonte në Foltoren përpara Kryeministrisë, si një reminishencë me përshëndetjet që vinin në kongreset e PPSH-së, 40 vite më parë nga partia simotra nëpër botë dhe kjo, sipas Dyrnjasë, bëhet për të inkurajuar masat.
“Mua mu duk shumë interesante se pashë Berishën të kthyer në origjinën e hershme me përshëndetje nga parti simotra si në kongresin e 8 të PPSH-së, ku vinin përshëndetje nga Vietnami apo vende të tjera socialiste për t’i dhënë inkurajim masës. Dhe si në 1985 tani në 2025 kthehemi në të shkuarën.
Por nuk korresopdon forca e fjalës me atë që ndodh poshtë.
Këtu ka një problem disproporcional. Berisha mendon se mund të ketë sukses dhe nuk mund të ketë dyshim se ka marrë 500 mijë vota. Kaq pushtet do Berisha dhe mjafton të jetë aty”- tha Dyrnjaja.
