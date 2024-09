Bashkëthemeluesi i nismës “Thurrje”, Pano Soko ka sjellë në vëmendje situatën e perceptuar për marrdhëniet midis opozitës dhe mazhorancën, duke rikutjuar dakordësinë mes dy grupimeve për Amnistinë Penale.

Në fjalën e tij në Now me Erla Mëhilli, Soko ju drejtua kreut te Grupit Parlamentar të PD, Gazment Bardhit duke i krahasuar “kompromision” mes dy kaheve politike të vendit lidhur me Amnistinë Penale, me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008.

Sipas tij, Amnistia Penale tregoi se opozita arriti në një marrëveshje të përbashkët me mazhorancën, duke i krijuar mundësinë një grupi njerëzish të akuzuar për korrupsion “të përfitonin” padrejtsisht.

“Me statistika doli se 100 veta ishin dënuar për korrupsion. Këtu nisi dashuria mazhorancë-opozitë. Ju premtuat që do luftonit korrupsionin. Porblemi më pas u transferua edhe tek Kodi Zgjedhor. Ju ulët bashkë që për nga 8 komisione, ju zgjodhët vetëm dy e latë jashtë çështje si Beçetti. Opozita në vetvet, kur ulet e bën kompromise me mazhorancën, tregon që është e kapur, si në rastin e 2008-ës,” -tha Soko.

Nga ana tjetër, Bardhi e ka hedhur poshtë këtë pretendim nga Soko dhe e ka cilësuar këtë amnisti, si një nismë ligjore e cila në vetvete jep shumë pak hapësirë përfitimi për listën e zyrtarëve të korruptuar.