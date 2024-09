Mbrojtja e mandatit të deputetes Xhaçka nga socialistët në seancën e të enjtes, ka sjellë reagimin e Lulzim Bashës. Në një postim në Facebook, Basha shprehet se Edi Rama e ka futur vendin në një krizë të thellë kushtetuese, për të mbrojtur korrupsionin e tij.

“Edi Rama ka futur vendin në një krizë të thellë kushtetuese, për të mbrojtur korrupsionin e tij. Mbrojtja e mandatit të deputetes Xhaçka, duke i vendosur minat ligjit themeltar të shtetit, tregon edhe njëherë, se Rama nuk ka prioritet as Shqipërinë, as shqiptarët, por interesat e tij dhe ortakëve të tij strategjikë, me të cilët keqqeveris vendin”, shkruan Basha.

Sipas tij Rama e ka kthyer kushtetutën në një letër higjienike dhe i bën thirrje SPAK-ut t’i shkojë deri në fund hetimit për statusin e investitorit strategjik.

“Përmes amnistimit të Xhaçkës, Rama kërkon amnistimin e tij. Por, kthimi i Kushtetutës, në një letër higjienike nga ana e kryeministrit më të korruptuar në Europë, nuk mund të amnistohet nga SPAK, i cili ka për detyrë t’i shkojë deri në fund hetimit të keqpërdorimit të statusit të investitorit strategjik”.

/a.r