Sekretariati i Etikës ka vendosur përjashtimin me 60 ditë të deputetit Agron Shehaj pasi mori marrëveshjen konfidenciale me SHBA-në dhe doli nga salla “Gerti Bogdani”.
Deputetët e Partisë Demokratike kanë votuar kundër këtij dënimi.
Ulsi Manja deklaroi për gazetarët: “Rasti i tij është i përsëritur, Sekretariati i Etikës ka marrë edhe herë të tjera masa disiplinore ndaj Agron Shehajt. Rasti i djeshëm është i paprecedentë, nuk ka ndodhur ndonjëherë që të jetë fshirë vija e respektit reciprok”.
Manja shtoi se kjo periudhë nuk përfshin kohën gjatë të cilës Parlamenti është i shpërndarë gjatë verës.
Manja pohoi se do të ketë edhe një referim në Prokurori ndaj Shehajt për shkelje të konfidencialitetit, duke nxjerrë materialin jashtë ambienteve të përcaktuara nga Kryetari i Kuvendit.
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