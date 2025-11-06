Ish-myftiu i Tiranës, Ylli Gurra, është shprehur kundër projektligjit për barazinë gjinore, duke e cilësuar si një përpjekje për t’i imponuar Shqipërisë vlera që bien ndesh me traditën dhe identitetin kombëtar.
I ftuar në emisionin “Off the Record” me Andrea Dangllin, Gurra tha se çështje të tilla me ndjeshmëri të lartë duhen trajtuar përmes referendumit, ku qytetarët të vendosin vetë.
“Nëse shoqërisë shqiptare i imponohet humbja e sovranitetit familjar në emër të integrimit, për çfarë na duhet Bashkimi Europian?”, deklaroi ai.
Gurra theksoi se nuk është kundër zhvillimit, por kundër çdo forme imponimi që, sipas tij, “nuk pasqyron vullnetin e shumicës së shqiptarëve”. Ai paralajmëroi se “dielli i Europës dihet ku po perëndon”, duke iu referuar humbjes së vlerave tradicionale në disa vende perëndimore.
Ish-myftiu kujtoi gjithashtu historinë e persekutimit fetar në Shqipëri, duke thënë se populli shqiptar ka sakrifikuar shumë për lirinë e besimit dhe familjes, ndaj “nuk duhet të pranojë një model që riformaton antropologjinë njerëzore”.
