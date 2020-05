Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali, ka folur sot për “stinën pranverore” me maxhornacës dhe qeverisë. Në një lidhje direkte me emisionin “Zonë e Lire”, Spiropali tha se nuk është një kohë dashurie, por mund të flitet për arsye.

“Nuk mund të flitet për dashuri, por për arsye. Presidenti u tregua i arsyeshëm në këtë rast dhe dha kontributin e tij. Çudirat që dëgjuam ishin të keqinformuara, por Presidenti i sqaroi të gjitha”, u shpreh Spiropali.

Ditët e fundit maxhoranca dhe presidenti bashkëpunuan për ndryshimiet në Kodin Penal dhe prej disa javësh nuk kanë shkëmbyer më akuza mes tyre, por vetëm komplimenta. Për këtë marrëdhënie të re Meta-Rama, ka pasur akuza dhe nga opozita dhe është folur për një marrëdhënie të re.

g.kosovari