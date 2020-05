Ish-drejtori i Policisë së Vlorë Jaeld Çela është dorëzuar sot në Drejtorinë e Policisë së Tiranës i shoqëruar nga avokati i tij.

Gazetari Artan Hoxha duket zbuluar detaje në lidhje me dorëzimin e Çelës, tha se prokuroria ka interceptuar një mesazh urimi që i ka shkuar Çelës në celular nga grupi i Habilajve. Sipas Hoxhës, Çela nuk i është përgjigjur këtij mesazhi.

“Ka qenë një mesazh që ka shkuar në celularin e tij, por ky mesazh ka qenë pa përgjigje. Nuk e di nëse ka qenë për Vitin e Ri apo për Krishtlindje”, u shpreh Hoxha duke shtuar se ish-kreu i Policisë së Vlorë zgjodhi një ditë të shtune, të qetë dhe pa shumë lëvizje për t’u dorëzuar.Duket se e ka studiuar shumë mirë këtë veprim”, u shpreh gazetari.

Gjithashtu, gazetari theksoi se Jaeld Çela u dorëzua me vullnet të plotë sot duke shkuar me këmbët e tij në polici.

“Ka ardhur me një automjet aty me vullnet të lirë pa njoftuar njeri. Nëse do e hasnin në rrugë do e arrestonin dhe do kishte marrë edhe shpërblim. Ai e ka bërë qëllimisht dorëzimin sepse duke qenë edhe faktor i kërkuar mund ta arrestonin edhe pse nuk po fshihej”, ka thënë Hoxha.

