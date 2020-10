Presidenti Rexhep Tajip Erdogan ka reaguar për herë të parë në lidhje me karikaturën e revistës së përjavshme franceze “Charlie Hebdo”. Erdogani ka thënë se nuk do t’i përgjigjet kariakturave të tyre, e vetmja gjë që e trishton janë sulmet ndaj profetit Muhamed.

“Kam dëgjuar që revista, e cila botoi karikaturat e shëmtuara dhe imorale të botuara me Profetin në Francë, tani po më shënjestron me karikaturën që botoi në kopertinë. Unë nuk e pashë sepse e konsideroj si një mizori respektimin e botimeve të tilla imorale për të parë se çfarë bënë. Kjo është ajo që fyen Profetin tim. Nuk kam nevojë të them asgjë për të korruptuarit. Trishtimi dhe zemërimi im nuk është për shkak të sulmit të neveritshëm ndaj meje, por që i njëjti medium është burimi i vrazhdësisë ndaj Profetit tonë, të cilin ne e njohim shumë,”-ka thënë presidenti Erdogan.

Tensionet midis presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan kanë filluar, pas ngjarjes së rëndë që ka ndodhur në Francë, ku një mësuesi iu pre koka nga një 19-vjeçar.

Kjo pasi mësuesi foli për karikaturat e profetit Muhamed të publikuara pak vite më parë në kopertinën e revistës “Chalie Hebdo”. Pas saj presidenti Macron deklaroi se nuk do të hiqte dorë dhe ka shfaqur karikatuarat në disa ndërtesa qeveritare.

Pas përplasjeve në distancë me homologun e tij, Franca vendosi që të hiqet ambasadorin nga Turqia. Ndërkohë presidenti Erdogan nuk ka ndaluar duke i qendruar deklaratës ofenduese për homologun e tij, ai ka vazhduar duke bërë thirrje për bojkotim të produkteve franceze.

g.kosovari