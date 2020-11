Kryeministri Edi Rama i është kundërpërgjigjur reagimit të Presidencës lidhur me pyetjen që numri një i qeverisë ngriti lidhur me raportin e Dick Marty-t.

Në rrjetet e tij sociale, Rama shkruan se presidenti Ilir Meta duhet të shpjegojë para shqiptarëve se përse votoi “pro” raportit të Marty-t së bashku me ish-kryeministrin Sali Berisha në Këshillin e Europës.

“Ilir nuk mbulohet dielli me shoshë as e vërteta me lehje e me dehje! Ti duhet t’ia shpjegosh popullit pse e votove pro raportin e Dick Marty në Këshillin e Europës, bashkë me Saliun!(Dhe meqë pretendon se i do shumë dëshmorët mos e lësho gjuhën jashtë kontrollit se i turpëron keq)”, shkruan Rama në Twitter.

g.kosovari