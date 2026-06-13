Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në rrjetet sociale, kreu i PD-së, Sali Berisha, u ndal edhe te sloganet kundër tij gjatë protestave në Tiranë.
Ai u shpreh se ata që përpiqen të manipulojnë, janë më mjeranët, duke i bërë thirrje që t’i injorojnë ato slogane.
“Çdo demokrat dhe demokrate , vendin e ka në atë protestë. Nëse themi që është protesta më qytetare, është protestë jashtë partive politike. Janë qindra-mijëra qytetarë që ngrihen për të drejtën e tyre.
Sa i përket sloganeve kundër nesh… Qytetarët janë të lirë të thonë sloganin që duan. Por, ata që përpiqen t’i manipulojnë, janë më mjeranët. Injoroni dhe mos tentoni me asgjë, të mos keni asnjë impersion nga ato slogane. Nuk duhet që gjethet të na pengojnë për të parë trungun. Është lëvizja më qytetare që kemi pasur që nga vitet ’90 deri më sot”, u shpreh Berisha.
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