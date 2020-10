Ritestimet e kryera te stafit dhe futbollistët e Genoas kanë konfirmuar sërish 11 perona pozitivë ndaj koronavirusit dhe drejtuesit e klubit kuqeblu kanë kërkuar shtyrjen e ndeshjes me Torinon, e planifikuar për t’u luajtur të shtunën në mbrëmje.

Ka qenë vetë presidenti Enrico Preziosi, që nëpërmjet një deklarate për mediat italiane, ka theksuar se nëse ndeshja nuk shtyhet, atëherë Genoa do të përfaqësohet me të rinjtë dhe se kjo do të cënonte garën.

Klubi italian ka bërë të ditur emrat e futbollistëve që janë prekur nga koronavirusi mes tyre edhe futbollisti me origjinë shqiptare Valon Behrami.

Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta kanë rezultuar pozitiv.

Behrami ishte i fundit që ka rezultuar i infektuar, pasi lojtari kishte dalë negativ ditën e hënë, por në testin e dytë rezultoi i infektuar.

g.kosovari