Kur më merr nga Vlora më tha nuk vij dot se do blej shtëpi këtu. Unë tha nuk kthehem nga ky qytet pa blerës shtëpi. Qëndroi në Vlorë ai tre katër ditë, bleu shtëpinë. E mobiloi dhe pastaj jemi takuar pas tre katër ditësh, Sot që flasim janë disa mjekë të tjerë nga spitalet e famshme të Amerikës që duan të blejnë shtëpi në Vlorë. A e imagjinoni të ndodhte kjo gjë para 7 vitesh”, tha Rama.

Rama shtoi se aeroporti I Vlorës do të jetë garancia më e madhe për investime. Ai u shpreh se është legjitime që qytetarët të ankohen se nuk ka ujë 24 orë në ditë por theksoi se kjo është një problematikë e hershme që prej kohës kur ai ishte fëmijë.

“Fillimi aeroportit do të jetë garancia më e madhe për investime. Kur do të fillojë aeroporti do të kthehen. Këto që po them do të jenë fakte konkrete. Këtu nuk duhet të ketë asnjë lëkundje, asnjë lëvizje. Është legjitime të ankoheni që nuk ka ujë 24 orë në ditë. Nuk ka pasur ujë asnjëherë. Edhe kur isha unë i vogël. Sot ka përmirësime në zona të caktuar dhe blloku i fundit i financimit është lëvruar. Çështja e ujit ekziston sot por është vënë në rrugën e zgjidhjes. Brenda një periudhë disa-vjeçare Vlora do ta ketë këtë gjë”, u shpreh kreu i qeverisë.

g.kosovari