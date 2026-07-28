Duke folur për Reformën Territoriale, gazetari Roland Qafoku ngriti alarmin se Skrapari do të zhduket nga harta me shkrirjen e dy bashkive të këtij rrethi. I ftuar në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2CNN, Qafoku vuri në dukje se Skrapari është e vetmja zonë në Shqipëri ku nuk ka asnjë rrugë të re.
“Ka një ide dhe një projekt për të zhdukur nga harta e bashkive, dy bashki të një rrethi, Skrapar dhe Poliçan. Unë jam nga ajo zonë dhe sigurisht që më lidh kjo gjë, por edhe sikur të mos isha, se si arrin që dikush hedh idenë që bashki të tilla të zhduken nga harta e bashkive, nuk arrij të them se çfarë mendje dhe zemre ka! Rruga Berrat-Skrapar është e njëjta e 1 majit 1946, e ka prerë shiritin Hysni Kapo dhe disa drejtues lokalë! Ajo është e vetmja zonë në Shqipëri që s’ka rrugë”, tha Qafoku.
Ndërkohë kryetari i degës së PD Krujë Aulon Kalaja ngriti shqetësimin se Fushë-Krujës duan t’i marrin dy fshatrat që kanë tokën e aeroportit, Qerekën dhe Rinasin.
“Fushë-Kruja është një qytet që besoj unë i ka dhënë shumë Shqipërisë, ka 45-50 mijë banorë. Kemi qenë bashki, jemi kthyer në Njësi-Administrative, askush nuk foli në 2015-ën. Tani këtu u dha argumenti i të ardhurave, Fushë-Kruja ka dy fabrika çimentoje, një fabrikë tullash, mobileritë, ka aeroportin, tani duan t’i marrin edhe fshatrat që kanë tokat e aeroportit, Qerekën dhe Rinasin. Duan t’i marrë Tirana! Kur thanë këta do rregullojmë hartën territoriale, ideja është që të korrigjonin gabimet e bëra në 2014-ën, jo të shkrijmë bashki të tjera”, tha Kalaja.
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